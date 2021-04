Das Miele Center Stenzel

Ihre Fachkompetenz für Miele Waschmaschinen, Staubsauger und mehr aus Mödling

Von Haushaltsgeräten bis hin zu Küchen-Einbaugeräten: Das Miele Center Stenzel ist der Nummer 1 Experte bei unterschiedlichster Technik für Ihr Zuhause. Die professionellen Experten des Miele Kompetenz-Zentrum beraten Sie gerne bei all Ihren Fragen und Wünschen. Sie sind auf der Suche nach einer neuen Miele Waschmaschine oder einem Wäschetrockner? Im Miele Center Stenzel werden Sie garantiert fündig! Das von Miele geschulte Team berät Sie natürlich auch gerne bei Ihrer individuellen Küchenplanung. Ob Herd, Backofenoder Dampfgarer – hier wird Ihnen mit Rat und Tat bei der Einrichtung Ihrer Traumküche mit Sicherheit zur Seite gestanden. Gerne können Sie eine Kochvorführung unseres Miele Teams im Schauraum in Mödling genießen, in welchem Ihnen Tipps und Tricks zu den hochwertigen Geräten verraten werden.



Im Miele Center Stenzel finden Sie auch eine ausgezeichnete Miele-Produktpalette an Geschirrspülern. In einem unverbindlichen Erstgespräch zeigen die qualifizierten Mitarbeiter Ihnen die zahlreichen Lösungen zu (Induktions-)Kochfeldern und Dunstabzügen von Miele. Sie sind sich nicht sicher, wie Sie Gemüse, Eier und Joghurt am besten und energieeffizientesten aufbewahren sollen? Welche Kühlmöglichkeit passt zu den bereits vorhandenen Geräten und Küchenmöbeln? Im Miele Center Stenzel werden Sie diesbezüglich professionell beraten! Hier erfahren Sie viel Wissenswertes zu Kühlschränken, Gefrierschränken oder Kühlkombinationen.



Café Crema, Cappuccino oder Espresso: Was darf’s denn heute sein? Im Miele Center Stenzel finden Sie garantiert die passende Kaffeemaschine für Ihren Geschmack. Die eleganten Kaffeemaschinen von Miele zaubern nicht nur leckeren Kaffee, sie sind auch ein wahrer Hingucker in Ihrer Küche.



Um sich in seinen vier Wänden rundum wohl zu fühlen, ist Sauberkeit von großer Bedeutung. Noch schöner ist es, wenn die Hausarbeit dafür ganz leicht von der Hand geht. Im Miele Center Stenzel finden Sie die modernsten und stärksten Staubsauger – beutellos oder mit Staubsack. Unsere Technologie ist am neuesten Stand: Hier können Sie auch verlässliche Saugroboter Saugroboter finden, die für ein staubfreies Zuhause sorgen.



Das Miele Center Stenzel überzeugt mit einer riesigen Auswahl an kleinen Haushaltsgeräten und qualitativ hochwertigen Einbaugeräten für die Küche. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit, den Miele Kundendienst zu kontaktieren. Unsere professionellen Experten helfen Ihnen gerne bei Ihren Anliegen. Über unsere Website können Sie ganz problemlos Miele-Ersatzteile oder Miele-Zubehör bestellen und zu Ihnen nach Hause liefern lassen.

Besuchen Sie auch unser Küchenstudio in unserem großen Schauraum in Mödling.